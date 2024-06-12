كريم قاسم: طارق العريان مخرج عظيم.. وأحمد عز يمازحه: "بيحاول يكبر دوره بالجزء الرابع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مركز المنارة للمؤتمرات اليوم الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

أعرب الفنان كريم قاسم عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، وقال "نادر جدا حدوث تجربة مثل ولاد رزق، والتوقعات تزيد أكثر من فيلم لآخر".

وتابع "أشكر أستاذ أحمد عز وأستاذ عمرو يوسف وتعلمت منهما، وأشاهد كيف يركز كل منهما أثناء التصوير وفي الكواليس، سأحاول الوصول يوما ما يوم لنفس تركيزهما".

وأضاف "وسعيد بالعمل مع أستاذ طارق العريان اشتغلت مع مخرجين مهمين، هو في مكانة خاصة لوحده ليس فقط لأنه مخرج عظيم ولكنه إنسان"،

ومازحه النجم أحمد عز "بيحاول يكبر دوره في الجزء الرابع"، ليرد كريم "بيحاول يموتني في الجزء الرابع بس ده بعده".

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.