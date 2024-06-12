شكرا لقرائتكم خبر عن مقطوعات موسيقية مع فرقة صول بصالون الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات الثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد صالون الأوبرا الثقافى بعنوان "العود بين مصاحبة الغناء والموسيقى الآلية" بمشاركة عازف العود ماريو سعيد و يحاوره الشاعر أشرف توفيق .. يتخلل الصالون عزف لمقطوعات موسيقية تقدمها فرقة صول وذلك في السابعة مساء الأربعاء ١٢ يونيو على المسرح الصغير .



عازف العود ماريو سعيد

..تجدر الإشارة إلى أن الفنان ماريو سعيد، عازف عود ومؤلف موسيقي، تخرج في بيت العود العربي وبدأ عمله فيه كمدرس، أسس فرقته الموسيقية وقدم معها ومنفردا العديد من الحفلات الموسيقية في أماكن مختلفة...ومن المعروف ان أشرف توفيق كاتب وشاعر وسيناريست، ولد فى 6 يناير 1981 فى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وحاصل على ليسانس اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة المنصورة، أصدر العديد من الكتب والدواوين الشعرية: "مرسال لحبيبتى"، "مبسوطة يا مصر؟"، "لعل وعسى"، "م القلب"، "إلى القاهرة" وغيرها.