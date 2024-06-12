شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا ماسكوريد مع أوركسترا الأوبرا بقيادة دانماركية فى الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

سعيا لتنفيذ أهداف الثقافة المصرية لمد جسور التعاون الإبداعى مع مختلف دول العالم تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد كونسير أوبرا ماسكوريد للمؤلف الموسيقى كارل نيلسن بالتعاون مع سفارة الدانمارك ومصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة قيادة المايسترو الدانماركى بيتر إتراب لارسن وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا نبيل وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على المسرح الكبير.

يؤدى الأدوار الرئيسية نخبة من المغنيين الدانماركيين وصوليست فرقة أوبرا القاهرة وهم السوبرانو سوزان إلمارك، التينور شارلز ووركمان، الباريتون مروتن ستوجارد، الباريتون مصطفى محمد، التينور "مصطفى مدحت ،مينا روفائيل وإبراهيم ناجي".

تدور قصة الأوبرا حول ليندر وليونورا اللذان يلتقيان بالصدفة في حفل تنكري ويقسمان على أن يدوم حبهما إلى الأبد ويتبادلان الخواتم، في اليوم التالي يخبر ليندر خادمه هنريك عن حبه الجديد ويصاب بالذهول عندما يذكره هنريك بأن والديه خطبا له ليونورا ابنة ليونارد من سلاجيلس النائية؛ وفي الفصل الثالث يتقابل جميع الأطراف فى الحفل التنكري الليلي حيث ينكشف كل شىء وتنتهى القصة لصالح الجميع.

يذكر أن أوبرا ماسكوريد هي أوبرا من ثلاثة فصول تم عرضها لأول مرة في 11 نوفمبر 1906 علي المسرح الملكي الدانماركي بكوبنهاجن وتمتعت بشعبية كبيرة حيث تعتبر الأوبرا الوطنية للبلاد.