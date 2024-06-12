شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تلتقى جمهورها في المغرب 5 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلا غنائيا يوم 5 يوليو بالمغرب ضمن مهرجان "اليفا" الذى يقام بمدينة الدار البيضا ، وتقدم فى حفلاتها باقة من أغانيها التى اشتهرت بها خلال مشوارها الغنائى منها "أنا مش أنانية - نادينى - نفسى أقولهالك - أنا والشوق - ماشى براحتك - بتقولك إيه - وغيرها من الأغانى.

كما تحيى النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلاً غنائيًا كبيرًا في مونت كارلو بموناكو فى 3 أغسطس المقبل، ويأتي ضمن حفلات مهرجان الصيف الذى يقام كل عام وتنظمة إمارة موناكو الفرنسية، وهذا بعد نجاحها في حفلها الأخير الذى أقيم بموناكو في أغسطس 2022. ".



ميريام فارس

يذكر أن ميريام فارس طرحت أغنية دويتو بعنوان "الساحل الشمالى" يجمعها مع الكينج محمد منير، وتحمل توقيع الملحن محمد رحيم، على يوتيوب والمنصات الموسيقية، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.