شكرا لقرائتكم خبر عن "الحلم الوردى" جديد عبد الفتاح الجرينى بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "الحلم الوردى"، حيث تعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعى فى الكتابة والألحان والتوزيع للموزع الموسيقى جلال حمداوى وسوف يطرحها الجرينى بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك بعد أن قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وكان قد أعرب النجم المغربى عبد الفتاح الجرينى عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "على بالي" التى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا واقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب وتصدرت التريند.

وقال الجرينى، في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود الفعل على الأغنية فاقت توقعاتى من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه ونالت إشادات كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، معربًا عن سعادته بتقديمه أغنية مختلفة وجديدة عليه.