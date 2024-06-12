شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل ومريم ناعوم والشناوى يبدأون تحضيرات لام شمسية لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة ميديا هب للمنتجين سعدى وجوهر التحضيرات والاستعدادت لمسلسل لام شمسية، والمقرر تقديمه في موسم دراما رمضان 2025، من بطولة الفنانة أمينة خليل، وتأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، حيث تعاقدت امينة على بطولة العمل بشكل نهائي، بعدما كانت ستقدمه الفنانة منى زكى العام الماضى.

وتعمل الشركة بشكل مكثف حاليا لوضع الخطوط العريضة لمسلسل لام شمسية، حيث بدأ صناع المسلسل في ترشيح الممثلين المقرر التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشركة ترغب في بدء تصوير المسلسل في وقت مبكر لتنتهى منه في وقت جيد وهى عادة شركة ميديا هب التصوير والانتهاء بشكل مخطط له.

وفى سياق آخر تواصل أمينة خليل حاليا تصوير فيلم إكس مراتى مع النجم هشام ماجد، والمقرر عرضه في أواخر العام الجارى، من إخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته عدد من النجوم.

وكانت آخر أعمال أمينة خليل في الدراما مشاركتها في مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، وعرض في رمضان الماضى وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم فتحى عبد الوهاب، إسلام جمال، عمر الشناوى، سوزان نجم الدين، وأخرون، إخراج بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال.