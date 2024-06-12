شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى: الاحترام والقدرة على تبادل الأدوار سر نجاح زواجى من منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي، النجم أحمد حلمى فى دورته الرابعة والعشرين في هولندا، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت مع نهاية التسعينيات، وهو النجم الذي تألق منذ ظهوره الأول في السينما بفيلم "عبود على الحدود" للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية المميزين في عدة أفلام منها فيلم "سهر الليالي"، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة ومنها: "ميدو مشاكل، صايع بحر، زكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، كده رضا، آسف على الإزعاج، لف ودوران، صنع في مصر، بلبل حيران، علي جثتي، خيال مآتة، واحد تاني".

وقال أحمد حلمي في حواره لتلفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن على هامش حضوره مهرجان روتردام للفيلم العربي، عن سر نجاح علاقته بزوجته مني زكي، "العلاقة عندما تقوم علي فهم وتفاهم واحترام تعيش وتستمر، تستمر لأن كل منا يحترم الآخر ويتفهم لطبيعة عمل الآخر، بالإضافة إلى الاحترام فيما بيننا احترام الرجل للست واحترام الست للراجل، والاحترام هنا واجب، وكل واحد منا يعرف دوره جيدا وأننا من الممكن أن نتبادل الأدوار في حياتنا أو مع الأولاد هي مشغولة فأقوم أنا بدورها أن مشغول تقوم هي بدوري والدنيا بتمشي بسلاسة وبساطة وكل ذلك مبني على وجود الحب بالأساس".



أحمد حلمي مع الزميل علي الكشوطي



أحمد حلمي مع الزميل علي الكشوطي