فرق قصور الثقافة تتألق في احتفالية "نور آل البيت" احتفاء بموسم الحج وعيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت احتفالية "نور آل البيت" بقصر الأمير طاز، الثلاثاء، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وشهد الاحتفالية عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات بالهيئة، المهندسة رانيا فايق مدير عام النشاط الفني بصندوق التنمية الثقافية، د. جمال مصطفى مدير قصر الأمير طاز.

ووسط أجواء روحانية مبهرة، استهلت فعاليات الاحتفالية التي أخرجها الفنان هشام عطوة مستشار وزير الثقافة، بعدد من التواشيح والأغاني الدينية قدمتها فرقة البحيرة للإنشاد الديني في حب سيد الخلق في أداء فردي وجماعي، بقيادة المايسترو أسامة علام.

وشهدت الاحتفالية فقرة التنورة التراثية التي قدمت مجموعة من فقراتها المتميزة على نغمات المديح، بقيادة الفنان محمد صلاح.

واختتمت مع عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني، تضمن باقة متنوعة من الأغنيات الدينية منها: "قمر سيدنا النبي، آه يا جماله، وإلى المدينة"، بقيادة المايسترو مصطفى إبراهيم.

تأتي الاحتفالية ضمن فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفال بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، التي تتضمن عددا كبيرا من البرامج والفعاليات المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، وتهدف إلى إبراز القيم الدينية التي جسدها "آل البيت"، ونشر روح المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.

"ثقافتنا في إجازتنا".. يوم ثقافي ترفيهي للأطفال بقصر السلام غدا

من ناحية أخرى، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، يوما ثقافيا ترفيهيا للأطفال، في الرابعة مساء غد الأربعاء، بقصر ثقافة السلام بالقاهرة، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

تبدأ الفعاليات بمحاضرة بعنوان "كيف تخطط لمستقبل طفلك" تشارك د. جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، يعقبها لقاء شعري، وآخر للتعريف بتاريخ الحرف والفنون التقليدية بمشاركة د. ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة.

وتتواصل الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبى، مع مجموعة من الورش الخاصة بتعليم الطباعة بالاستنسل، الأوريجامي، وورش المشغولات اليدوية، وعمل تصميمات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما يشهد اليوم معرض كتب للنشر الإقليمي بأسعار مخفضة للجمهور، وفقرة رسم على الوجه، ويُختتم بعروض التنورة والأراجوز وفقرة غنائية لفرقة السلام للموسيقى العربية.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المكثفة التي تقدمها الهيئة للأطفال، بهدف تنمية مهاراتهم وتعديل سلوكياتهم خلال فترة الإجازة الصيفية.