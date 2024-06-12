المنشد مصطفى عاطف ينتهى من تسجيل مينى ألبوم بتوقيع أحمد عادل

القاهرة - سامية سيد - انتهى المنشد مصطفى عاطف من تسجيل مينى ألبوم جديد بعنوان "فى حب الحبيب" يقدم فيه 4 أناشيد دينية من التراث الصوفى من توزيع احمد عادل، ويتم طرح المينى ألبوم خلال الاحتفالات بالعام الهجرى الجديد وينوى عاطف تصويرهم بطريقة الفيديو كليب وعرضهم على المنصات الالكترونية.



مصطفى عاطف

حل المنشد مصطفى عاطف، ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 في حلقة خاصة بمناسبة حلول شهر رجب، تقديم الزميل عادل عبد الله وفى لقائه تحدث عاطف عن أهم المحطات التي مر بها في مشواره في عالم المديح والإنشاد الدينى وأهم مراحل نشأته الأزهرية ولقائه بالمشايخ الكبار والأسس التي تربى عليها داخل منزله تجاه مشايخه الأجلاء

كما تحدث المنشد مصطفي عاطف لأول مرة عن ابنته "ليلى" وأمنيته لها، وتحدث أيضًا عن أولياء الله الصالحين وعلاقته بكل منهما ومتى يقوم بزيارة كل منهما.