شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 9.. القبطان إبراهيم يصارح الدكتورة هدى بحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الدكتورة هدى- نادين خلال أحداث الحلقة التاسعة، من مسلسل دواعى السفر بعنوان "رسائل قصيرة" والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، على عزومه العشاء فى منزل القبطان إبراهيم - كامل الباشا، وظل يتحدثون وعبر القبطان إبراهيم عن حبه و إعجابه بها و أن السبب فى ذلك على - أمير عيد وطلب منها أن يظل بجانبها و يساعدها.

ثم دخل على شقة القبطان إبراهيم واعتذر منه على آخر تصرف معه و كلامه له، وعبر القبطان عن سعادته ان حياته اتغيرت بمساعده على وأصبح لديه أصدقاء وأنه بيحب دكتورة هدى بعد ما كان بيحلم انه يتحدث معاها.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.