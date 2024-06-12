شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تتخطى حسام حبيب وتستعد لحياة زوجية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب على مدار السنوات الماضية، إلى العديد من التعثرات فى حياتها وبمجرد ظهورها وحديثها تتصدر التريند ومنها حلاقة شعرها وسقوطها على المسرح و ملابسها و شكلها وزيادة فى الوزن.

ثم زوجها من الفنان حسام حبيب والمشاكل التى حدثت بينهما لانفصالها لرجوعها مرة أخرى له و بعد ذلك طلاقها منه فى 15 ديسمبر الماضى بعد فترة زواج استمرت حوالى 6 سنوات وشيرين عبد الوهاب تزوجت حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما وعودتها مرة أخرى له.

استطاعت شيرين عبد الوهاب بعد كل هذه المشاكل تخطى صفحة حسام حبيب، وتستعد لحياة زوجية جديدة خلال الأيام القادمة.

وهنأ النجم حسام حبيب، النجمة شيرين عبد الوهاب وذلك بمناسبة خطوبتها من رجل خارج الوسط الفنى، وقال حسام لموقع et: "ألف ألف مبروك، العشرة والصداقة هى اللى بتدوم، وبتمنالها الرضا والسعادة وكل حاجة حلوة والنجاح دائما".

وفى سياق متصل انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة درامية سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية الجديدة تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" بعد تحقيقها أعلى معدلات النجاح، وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى تومة، وحققت مشاهدات بـ أغنية الدهب تجاوزت 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمى يقدمان حفلاً غنائيًا بدبى يوم 21 يونيو الحالى، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، ووضعت الشركة المنظمة لـ حفل شيرين عبد الوهاب فى دبى يوم 21 يونيو، عددًا من الشروط، حيث يسمح فقط بحضور الحفل لمن هم فوق العامين، فيما بمنع دخول الرضع، كما لا يمكن للحاضرين الخروج من الحفل وإعادة الدخول مجددًا بمجرد الدخول للمرة الأولى والتحقق من التذكرة.