شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء مع صبا مبارك كلاكيت ثاني مرة في مسلسل وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد الفنان محمد علاء على تقديم دور البطولة في مسلسل وتر حساس أمام الفنانة صبا مبارك والذى يتم التحضير له تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهده بعد إجازة عيد الأضحى المقبل، ليسجل العمل التعاون الثانى بين محمد علاء وصبا مبارك بعد مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة ومقررعرض العمل في موسم الأوف سيزيون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

وتجتمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حققو نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، ناردين فرج، علي الطيب، وليد فواز، دنيا المصري، باسل الزارو، عمر شرقي، جهاد حسام، أيمن عزب، عمرو جمال، سلوى محمد علي، كريمة منصور، محمد لطفي شاهين، والعمل ماخوذ عن المسلسل الكوري Misty، ومعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج.

وكان آخر أعمال الفنان محمد علاء مسلسل "صيد العقارب" الذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، حيث شارك فى بطولته إلى جانب غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.