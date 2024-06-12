شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان المسرح المصري برئاسة محمد رياض 15يوليو المقبل بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان الكبير محمد رياض، إقامة الدورة الـ 17 والتي تأتي باسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، في الفترة من يوم الاثنين 15 يوليو المقبل حيث حفل الافتتاح ويقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحتي يوم الثلاثاء 30 يوليو حيث حفل الختام وتوزيع الجوائز.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت من قبل عن مخرجة حفل الافتتاح وهي المخرجة بتول عرفة، كما سيعرض خلال هذا الحفل فيلما ينتجه المهرجان خصيصا عن الفنانة سميحة أيوب يكتبه السيناريست نادر صلاح الدين، ويخرجه المخرج السينمائي أشرف فايق.

أعلن الدكتور أيمن عبد الرحمن مدرب ورشة التأليف المسرحي بـ مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة عن أسماء المقبولين بالورشة فقد وقع اختياره علي ( 50 ) شاب وفتاة من مختلف محافظات مصر، بعدما كان قد تقدم لتلك الورشة نحو 250 كاتبا من الشباب، وأعمار مختلفة أيضا من مختلف محافظات مصر.

المقبولون في الورشة سيتم تدريبهم علي حرفية الكتابة المسرحية وسيبدأ مدرب الورشة الدكتور أيمن عبد الرحمن أولى محاضراته يوم 11 يونيو بالمجلس الأعلى للثقافة، وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان عن أسماء المقبولين في الورشة .

