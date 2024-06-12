أوبرا وينفري تُنقل الى المستشفى “كان الوضع خطيرًا للغاية”

دخلت أوبرا وينفري إلى المستشفى في الساعات الماضية بسبب مشكلة حادة في المعدة تسببت لها بضيق كبير، كما كشفت صديقتها المقربة جايل كينغ.

شاركت “جايل” الأخبار الخليج 365 يوم الثلاثاء. وأضافت أنها تأمل ألا تنزعج أوبرا (٧٠ عامًا) بعد الكشف عن مكان تواجد مقدِّمة البرامج الحوارية السابقة.

صرّحت جايل في برنامج CBS Mornings: “لقد كانت تعاني من نوع من أنفلونزا المعدة وانتهى بها الأمر في المستشفى وهي تعاني من الجفاف واحتاجت إلى حقن وريدي. كان الوضع خطيرًا للغاية.”

وعندما سُئلت “جايل” عن صحّة أوبرا الحالية، طمأنت الجميع بأن أوبرا ستعود قريبًا على الهواء. “سوف تكون بخير. ستكون بخير.” أضافت جايل.

وفي الآونة الأخيرة، تصدرت أوبرا عناوين الأخبار لفيلمها الوثائقي حول الأشخاص الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن وهو موضوع وصفته في تصريح صحفي بأنه “شخصي للغاية”.

طوال حياتها المهنية، كانت أوبرا صريحة بشأن رحلتها لإنقاص الوزن. ففي العام الماضي، انتشرت اشاعات مفادها بأنها كانت تستخدم دواء Ozempic، وهو دواء لمرض السكري شائع في هوليوود لفقدان الوزن.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعترفت أوبرا بأنها بدأت في تناول أدوية إنقاص الوزن بعد أن اعتمدت في السابق على “قوة إرادتها” لتحقيق الرقم المطلوب.

هل أثر استخدام Ozempic على صحة أوبرا؟ هل هي صدفة؟ هل هناك تأثيرات سلبية طويلة المدى لم يكتشفها بعد الأشخاص الذين استخدموا الأدوية كمسهل لإنقاص الوزن؟.