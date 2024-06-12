خطوبة شيرين عبد الوهاب.. وردّ فعل حسام حبيب يفاجئ الجميع!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب احتفالها بخطوبتها منذ أيام إلى رجل أعمال من خارج الوسط الفني، مؤكدةً أنها لن تكشف عن اسمه نزولاً عند طلبه، مشيرةً إلى أنها ستحتفل بعقد قرانها قريباً.

وهنّأ حسام حبيب طليقته، قائلاً: “ألف ألف مبروك، وبتمنّالك أحلى حاجة فى الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العِشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كدا أحلى حاجة في الدنيا”.

كما قرّر حسام حبيب عمل أغنية خاصة لشيرين عبد الوهاب وخطيبها، في ألبومه الجديد، المقرر طرحه الأيام المقبلة، معللًا السبب بالقول: “خطيبها رجل محترم جداً جداً، وبحترمه جداً”.

وهنّأت المطربة لطيفة التونسية، زميلتها شيرين عبد الوهاب، حيث كتبت عبر حسابها الخاص في منصة “X”، (تويتر سابقاً): “مبروك لزينة العرايس شيري، ويا رب ترجع شيرين اللي نعرفها بالحب الصادق والاختيار الصائب”.

يُذكر أنه في كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت عالِمة الفلك ليلى عبد اللطيف، عن توقعات جديدة لشيرين، خلال ظهورها في برنامج “الحكاية”، الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب، حيث سألها: “شايفة حاجة لشيرين عبد الوهاب؟”، فأجابته: “دي حبيبة قلبي شيرين، هتستقر عاطفياً، وستعود شيرين اللي إحنا بنعرفها أول ما ابتدت”، مؤكدةً أن “شيرين عبد الوهاب هتتغير”.