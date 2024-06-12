الملك تشارلز يتعرض لاعتداء ساخر.. إليكم ما حصل بلوحته المثيرة للجدل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حركة باتت تتكرر باستمرار، اعتدى ناشطان من جماعة لحقوق الحيوان أمس الثلاثاء، على لوحة الملك تشارلز الثالث المثيرة للجدل والتي وصفت بأنها “جهنم” وذلك خلال معرض في لندن.

وأظهر فيديو نشرته جماعة “Animal Rising”، ناشطين اثنين يستخدمان بكرة طلاء للصق لافتتين على لوحة العاهل البريطاني التي أثارت الدهشة عندما تم الكشف عنها للمرة الأولى، حيث صوّر الفنان جوناثان ييو الملك على خلفية من ضربات الفرشاة الحمراء القرمزية، مما أثار ردود فعل متباينة.

وغطَّى الناشطان رأس الملك بلافتة لشخصية الرسوم المتحركة البريطانية “والاس” من المسلسل الكوميدي “والاس وغروميت”، كما تم إلصاق تعليق يقول: “لا يوجد جبن غروميت، انظر إلى كل هذه القسوة في مزارع RSCPA”.

وتم هذا الهجوم بهدف لفت الانتباه إلى تقرير الجماعة المدافعة عن حقوق الحيوان، الذي صدر، الأحد الماضي، والذي وصفته بأنه “تحقيق دامغ” في 45 مزرعة تابعة لمجموعة RSCPA بهدف منع القسوة الممارسة ضد الحيوانات. وزعم التقرير أنه وجد 280 انتهاكاً قانونياً في المزارع الـ45 .