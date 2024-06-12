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بالفيديو – أحلام تحتفل بتخرّج ابنها وتوثّق أجمل اللحظات

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي بتخرّج نجلها البكر فاهد من الثانوية، وعبّرت عن سعادتها بهذه المناسبة من خلال مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور وفيديوهات عفوية من الحفل.

وشاركت أحلام متابعيها على موقع “إكس” مقطعاً مصوّراً وثّق لحظات تسلّم فاهد (20 عاماً) شهادته مع زملائه، واحتفاله مع والده بطل سيارات الرالي القطري مبارك الهاجري.

وأرفقت أحلام المنشور بالتعليق: “الحمد لله على البلاغ أمي، مبروك يا نور عيني وروحي، اليوم تخرّج ولدي فاهد بن مبارك بن محمد بن فاهد الهاجري، جعلني أشوفك في أعلى المناصب يمة”.

كذلك نشرت أحلام صورة لابنها الشاب من حفل تخرّجه عبر “إنستغرام”، وعبّرت عن سعادتها بالمباركة له، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من النجوم ومن محبيها الذين أثنوا على علاقتها المميزة مع أولادها وحرصها الدائم على الاهتمام بكل تفاصيلهم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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