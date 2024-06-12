فن ومشاهير

بالصور – محمد عبده بأوّل ظهور بعد رحلة علاجه من السرطان

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد رحلة علاج من مرض السرطان استمرت أشهراً عدة، عاد النجم محمد عبده إلى منزله في جدّة بالمملكة العربية ، حيث اجتمع بعائلته وبعض أصدقائه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة وفيديوهات، توثّق حالة “فنان العرب” الصحية من داخل بيته حيث بدا بكامل صحته مرتدياً العباءة الخليجية، وعلى الرغم من الحزن والتعب الباديين في عينيه، استمر في الضحك لطمأنة محبيه على صحته.

وأظهرت الصور المنتشرة أصدقاء النجم السعودي وهم يحتفلون بعودته إلى أرض الوطن بعد رحلة العلاج الصعبة في باريس، حيث أحضروا له قالب حلوى كبير الحجم مزيّناً بصورته للتعبير عن سعادتهم بتخطّيه أزمته الصحية.

وشارك رشاد فقيها، صديق محمد عبده مقطعاً مصوّراً ظهرا فيه معاً، وأرفقه بالتعليق: “تشرّفت بدعوة كريمة من “فنان العرب” في منزله العامر بجدّة بعد عودته بالسلامة من رحلته العلاجية لأرض الوطن، الحمد لله على سلامتك يا أبو نورة. نوّرت بلدك. وألف سلامة عليك. والله يلبّسك توب الصحة والعافية”.d9e5e54c45.jpg 8224d2ff0c.jpg dc4ff28725.jpg

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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