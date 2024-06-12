آيتن عامر تُحدث ضجة بفيديو مع ملياردير.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة آيتن عامر متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بمقطع مصوّر جديد، ظهرت فيه على طبيعتها خلال لقائها مع أحد مشاهير السوشيال ميديا، يُدعى Sergei Kosenko والملّقب بـ”mr thank you”.

وظهرت الفنانة المصرية في الفيديو وهي تتحدث بعفوية مع الشاب الذي يبدو أنها التقت به في المطار، وتؤكد له أنها تعرفه جيداً وتتابعه، وفي موقف كوميدي معه قالت: “أنا أتابعك ولكن لا أحتاج إلى المال”، ليردّ بطرافة: “هل تعطيني أنتِ المال؟”، فتفاعلت آيتن معه بالضحك وقالت: “يمكنني ذلك”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع المصوّر الطريف الذي أرفقته بالتعليق: “تقريباً أنا الوحيدة اللي قابلته وعملاله فولو ومدانيش الـ 200 ألف دولار اللي بيدّيهم لكل من هبّ ودبّ”.

وأكملت ضمن التعليقات: “الفلتر أنقذ الصورة والموقف عموماً”، مع وجوه “إيموجي” ضاحكة.

ونال المقطع المصوّر إعجاب الآلاف من متابعي آيتن عامر الذين تفاعلوا بتعليقات طريفة مع الموقف، وكان “مستر ثانك يو” من بين المعلّقين وكتب لآيتن: “بيننا، هل يمكنك اعطائي بعض المال”.