“بالشايب بقوا أجمد”.. آسر ياسين يمازح أبطال “ولاد رزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روَّج الفنان آسر ياسين لفيلم “ولاد رزق 3” الذي يشارك في بطولته مع كلٍ من أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

ونشر آسر عبر حسابه الخاص في”إنستغرام” مقطعاً مصوّراً مازح فيه أبطال الفيلم حيث ظهر بشخصية “الشايب” التي يقدّمها وهو يقول: “ولاد رزق طول عمرهم جامدين… بس بالشايب بقوا أجمد”.

ويشارك آسر في بطولة الجزء الثالث من سلسلة “ولاد رزق”، حيث يلعب شخصية “الشايب” الذي ينضم إلى “ولاد رزق” أحمد عز، عمرو يوسف وكريم قاسم لإتمام أحدث مهماتهم، والتي تتضمن خطف ملاكم شهير في “موسم الرياض”.

وتشهد أحداث الفيلم قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من الملاكم تايسون فيوري، الأمر الذي سيُدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه.

وقد صوّر صُنّاع فيلم “ولاد رزق… القاضية” جزءاً من مشاهده في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني الذي حمل عنوان “ولاد رزق… عودة أسود الأرض”، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة “ولاد رزق 3” الفانون: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، أسماء جلال…، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.