هيفاء وهبي تحصد المزيد من النجاح.. رقصة “يا نحلة” تكتسح السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تحدٍّياً جديداً لأحدث أغانيها “يا نحلة”، وطلبت من محبيها مشاركتها خطوات الرقص التي تنفذها مع مجموعة من الشباب.

وظهرت “محبوبة الملايين” في مقطع مصوّر بملابس كاجوال شبابية، عبارة عن “توب” أسود نسَّقته مع سترة سوداء بطاقية وبنطال دنيم برجليين واسعتين، وبدأت تتمايل على أنغام الأغنية بلطف قبل أن تنضم إليها مجموعة من الشابات والشبان وهم يحرّكون رؤوسهم يميناً ويساراً بشكل عشوائي ومن دون أي تناغم في ما بينهم.

وأكملت هيفاء التحدي بطريقة عفوية، وبعد انتهاء المقطع الأول من الأغنية توقفت هي والشباب عن هز الرؤوس ودخلوا جميعاً في نوبة من الضحك الهستيري.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المصوّر وأثنوا على لطافة الأغنية التي تحقق نِسب مشاهدة عالية على “يوتيوب”، إذ حققت أكثر من 3.8 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدورها على قناة هيفاء وهبي.

أغنية “يا نحلة” من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع ، وميكس وماستر سليمان دميان.

وشغلت أغنية “يا نحلة” اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أحدثت كلمات الأغنية ضجّة كبيرة بين محبي هيفاء، خاصة أن “محبوبة الملايين” تطرقت من خلالها إلى العلاقات العاطفية السامة وكيف تستطيع المرأة التخلص من تأثير العلاقة المتعبة على حياتها.