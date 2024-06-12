غادة عبد الرازق في مأزق كبير قبل عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة المصرية غادة عبد الرازق قد تواجه أزمة رفع أحدث أفلامها السينمائية “تاني تاني” من دور العرض بمصر وذلك بسبب تحقيقه إيرادات ضئيلة في شباك التذاكر منذ بدء عرضه.

وجاءت إيرادات الفيلم الذي تتعاون فيه غادة عبد الرازق مع الفنانين أحمد آدم وبيومي فؤاد خلال آخر ليلة عرض 4041 جنيهًا فقط، وهو الأمر الذي يعتبر صادمًا لها، حيث تذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر.

وكشف مصدر من داخل غرفة صناعة السينما أن الفيلم إذا استمر خلال اليومين القادمين على هذا الوضع فسوف يواجه رفعه من السينمات قبل عيد الأضحى ليترك المجال لعرض أفلام أخرى.

ورغم فشل فيلم “تاني تاني” في تحقيق إيرادات داخل مصر، إلا أن العمل حقق إيرادات عالية بشباك التذاكر في السعودية، بعد طرحه في صالات العرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت مليونًا و200 ألف ريال سعودي بما يعادل 15 مليونًا و235 ألف جنيه مصري، خلال عشرة أيام عرض فقط، حيث انطلق عرضه في السعودية، يوم الخميس الموافق 30 أيار (مايو) الماضي.