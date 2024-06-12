عمر كمال يسخر من أزمة عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر مطرب المهرجانات عمر كمال على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو سخر فيه من واقعة صفع الفنان عمرو دياب لمعجب حاول التقاط صورة معه.

وظهر عمر في الفيديو وهو يكشف طريقته في التعامل مع المعجبين حيث ظهر وهو يتحدث مع شخص ليأتي معجب يريد التقاط صورة معه، فيمنعه الحراس ويتدخل عمر كمال ويسمح له بالتقاط الصورة.

ثم يبدأ عمر كمال يسأله هل يلتقطها بهاتفه هو، ثم يسأله إن كان معه سيارة يتنقل بها أم يوصله بنفسه، ثم يحمله بمساعدة الحراس.

وكتب عمر كمال تعليقًا على الفيديو قائلاً: “سلوك المطربين مع المعجبين بعد قلم عمرو دياب”.

من ناحية أخرى، تعرض عمر كمال لموجة من الانتقادات من جمهور المطرب الشعبي محمود الليثي وذلك بعد أعلانه عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، عن موعد طرح أغنية “السوق” التي تعاون خلالها مع الليثي، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدة الأخير، حيث اعتبر الجمهور أن الوقت غير مناسب لطرح الأغنية.

وكان عمر قد نشر المقطع التشويقي للأغنية وعلق عليه بقوله: “بكرة أغنية السوق على جميع المواقع”.

وتعد أغنية “السوق” التعاون الثاني الذي يجمع بين عمر كمال ومحمود الليثي، حيث طرحا أغنية “أخوك يشرف بلد” التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية مؤخرًا.