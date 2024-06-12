صابرين بتعليق غير متوقّع على تجسيد منى زكي دور أم كلثوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في رد فعل غير متوقع بعد الإعلان عن تقديم الفنانة منى زكي دور “كوكب الشرق” أم كلثوم في فيلم سينمائي جديد، كشفت الفنانة صابرين عن رأيها في إعادة تجسيد شخصية أم كلثوم، وذلك بعد سنوات من تأديتها لهذه الشخصية وتحقيقها نجاحاً مبهراً من خلالها، حيث أشارت إلى أن منى زكي فنانة موهوبة ومتمكّنة، متمنيةً لها التوفيق والتألق في عملها الجديد.

وقالت صابرين: “منى زكي ممثلة رائعة وهتكسّر الدنيا بأم كلثوم، أنا أتمنى مشاهدة العمل وأنتظره بشوق، ولا يمكن مقارنته بمسلسلي أو نقول إنه سينجح أكثر منه، لأن هناك أجيالًا لم تشاهد المسلسل، لكن أتمنى لها كل النجاح والتوفيق”.

الجدير بالذكر أن صابرين أبدعت في تجسيدها لشخصية الراحلة أم كلثوم، حيث نال هذا العمل إعجاب النقاد والمؤلفين، وشكّل مفاجأة للجمهور، وحازت عن دورها فيه جوائز عدة، وهو من أهم وأبرز الأعمال التي قدّمتها صابرين.