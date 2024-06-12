شيري عادل تنعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة شيري عادل، السيناريست فاروق صبري، والذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت شيري عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "استمر عطائه للسينما المصرية وللصناعة حتى رحيله، الكاتب والمنتج الكبير الأستاذ فاروق صبري رجل استثنائي، البقاء لله ربنا يجعل مثواه الجنة، ويصبر أسرته ويصبرنا جميعا".

وكان فاروق صبري قد تعرض لأزمة صحية الشهر الماضي، نقل على إثرها للمستشفى، ورحل عن عالمنا مساء أمس

فاروق صبري كتب السيناريو والحوار لعدد من الأعمال الناجحة، أبرزها: (الظالم والمظلوم، الزعيم، ليلة بكى فيها القمر، إحنا بتوع الأتوبيس، البعض يذهب للمأذون مرتين) وغيرها من الأعمال الناجحة

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