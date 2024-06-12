بـ الصور إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقها أيمن شاهين، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وظهرت إلهام وهي تحتفل بـ شقيقها وسط حضور عائلي، وعلقت إلهام قائلة: "عقبال 100 سنة يا حبيبي، عيد ميلاد سعيد يا أيمن وأنت في أحسن صحة وراحة بال، وربنا يفرحك بأولادك".

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو" الذي عرض العام الماضي 2023.

المسلسل بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، وعدد من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

أقرا أيضًا:

بعد أزمة عمرو دياب.. خالد النبوي ينفعل على أحد المعجبين

نقابة المهن السينمائية تنعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما