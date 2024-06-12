بعد أنباء خطوبتها.. شيرين عبدالوهاب تتصدر تريند "أكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب قوائم تريند موقع التواصل الاجتماعي "أكس" خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار عن خطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وكان موقع ET بالعربي قد نشر مكالمة صوتية للفنان حسام حبيب أعلن خلالها تهنئته لطليقته النجمة شيرين عبدالوهاب على خطوبتها لرجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وفي رسالة صوتية، قال حسام حبيب لـ ETبالعربي: "ألف ألف مبروك، وبتمنالك أحلى حاجة في الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كده أحلى حاجة في الدنيا".

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