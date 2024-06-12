قبل إعلان خطوبتها.. ماذا قالت شيرين عبدالوهاب عن الزواج السري ومواصفات الزوج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخلت النجمة شيرين عبدالوهاب، قوائم تريند موقع "إكس"، عقب الكشف عن خطوبتها لرجل أعمال من خارج الوسط الفني.

النجمة شيرين عبدالوهاب، في تصريحات صحفية لها، أكدت أن خطيبها لا يريد الإفصاح عن هويته.

وتأتي تصريحات النجمة شيرين عبدالوهاب، بعد سنوات من ظهوره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "المتاهة"، وحديثها عن رأيها في الزواج السري، ومواصفات الزوج.

وقالت النجمة شيرين عبد الوهاب، إنها لم تشعر بالأمان خلال فترة الزواج من ثاني أزواجها الملحن محمد مصطفى، الذي انفصلت عنه عام 2022.

وأكدت شيرين عبد الوهاب خلال الحلقة أنها ترفض أن تكون الزوجة الثانية.

وردا على سؤال إن كانت ستتزوج بشكل سري أو علني؟، أجابت النجمة شيرين عبدالوهاب، إن اشهار الزواج أو عدمه لكل منهما سلبياته وايجابياته، موضحة أنها ترى لذة في الزواج السري، لأنها ستشعر بأنها معشوقة.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب، لكن متطلبات الزواج ومنها الإنجاب يجعلها تفضّل الزواج العلني الذي يزعج لأنه سيبقى تحت الأضواء، لكن في نهاية المطاف الزواج يُعدّ أمرا في غاية الخصوصية.

وعن مواصفات الزوج، قالت النجمة شيرين عبدالوهاب: "أحب الراجل يحتويني وابقى في ضلعه، وأكون في ظهره، وهو في المقدمة".

الفنان حسام حبيب "طليقة النجمة شيرين عبد الوهاب"، من جهته، حرص على توجيه التهنئة لشيرين على الخطوبة، وفي تسجيل صوتي مع برنامج " ET بالعربي"، قال: "ألف ألف مبروك، وبتمنالك أحلى حاجة في الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كده أحلى حاجة في الدنيا".