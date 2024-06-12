تأجيل حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم بسبب وفاة المنتج فاروق صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، تأجيل إقامة حفل ختام الدورة 50 الذي كان من المقرر إقامته اليوم الأربعاء 12 يونيو.

إدارة المهرجان، أعلنت تأجيل الحفل الختامي وتوزيع جوائز وتكريمات دورة اليوبيل الذهبي للمهرجان، بسبب رحيل المنتج والمؤلف السينمائي الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وأوضحت إدارة المهرجان، إقامة حفل توزيع الجوائز في وقت لاحق.

الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم تم إفتتاحها بسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، يوم السبت الموافق 1 يونيو، تحت شعار "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين ".

وبمناسبة اليوبيل الذهبي للمهرجان، تم تقديم عروض إستثنائية لأفلام عربية بمهرجانات عالمية، هي "علم" ، و"حمى البحر الأبيض المتوسط"، من فلسطين، و الفيلم السوداني "وداعا جوليا".

وأقيمت ضمن فعاليات المهرجان، احتفالات بمئوية رموز فنية، هم فؤاد المهندس، وسامية جمال، وعبد المنعم إبراهيم، وحفل تأبين الفنان الراحل صلاح السعدني، والمؤلف والمخرج الراحل عصام الشماع، بدعم من اتحاد النقابات الفنية ،ونقابات المهن التمثيلية، والسينمائية.