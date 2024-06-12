البروفات النهائية للمخرج مازن الغرباوي قبل مشاركته بعرض "انتحار معلن" في مهرجان آرانيا الدولي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

بروفات مكثفة جدا يجريها المخرج مازن الغرباوي على عرضه المسرحي "انتحار معلن" بطولة الفنانة إيمان يوسف، والذي مقرر مشاركته في مهرجان "آرانيا الدولي للمسرح" في بكين خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو في مدينة آرانيا بالصين.

وأشار مازن الغرباوي أنه قد انتهى من التسجيلات الصوتية وتطوير موسيقى العرض التي ألفها المايسترو الكبير طارق مهران

وأوضح أيضا أنه يجري حاليا بروفات متكاملة على كل عناصر العرض وهي ما تعرف بالبروفة الجينرال حتى يكون العرض على أتم جاهزية قبل مشاركته في المهرجان.

العرض المسرحي "انتحار معلن"، تأليف الدكتور سامي الجمعان، وإنتاج رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ATPA ، وجدير بالذكر أن مهرجان آرانيا الدولي للمسرح في بكين بالصين يفتتح دورته بعرض للمخرجة كونستانزا ماكراس، وإلى جانب ذلك، سيتم عرض عدد من الأعمال المسرحية الصينية، ومنها عرض للمخرج جون فنغ من الرواية الشعبية "أزهار" للكاتب جين يوتشنغ

وسيقوم المخرج تشين مينغهاو بتقديم عرض عن جاليليو، كما يستضيف المهرجان رؤساء مهرجانات مسرحية دولية يقدمون عروضا مسرحية منها رئيس مهرجان أفينيون في فرنسا، ومهرجان ملبورن فرينج في أستراليا، ومهرجان المسرح العالمي في شيزوكا في اليابان، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مصر، متمثلا في الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان.