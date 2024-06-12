تعرف على موعد ومكان حفل محمد حماقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي في استاد الدفاع الجوي بـ القاهرة الجديدة، ومن المقرر إقامته يوم 28 يونيو الجاري.

وروجت الشركة المنظمة للحفل، ونشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وطرح الفنان محمد حماقي مؤخرًا، أغنية "دلعنا كتير"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم.

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