"بدون مكياج".. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار والجمهور يعلق: "ملاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة عائشة بن أحمد الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعلا من المتابعين.

ونشرت عائشة الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملامح هادئة بدون مكياج، وعلقت: "صباح الخير".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ده أحلى صباح الخير، ملاك، عيوشة القمر، وحشتينا، إيه الغيبه دي يا فنانة، صباح السكر".

وخاضت عائشة بن أحمد دراما رمضان 2024 بمسلسل "بدون سابق إنذار" وجسدت خلاله دور "أمينة" زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات.

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