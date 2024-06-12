فن ومشاهير

"بدون مكياج".. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار والجمهور يعلق: "ملاك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة عائشة بن أحمد الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعلا من المتابعين.

ونشرت عائشة الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملامح هادئة بدون مكياج، وعلقت: "صباح الخير".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ده أحلى صباح الخير، ملاك، عيوشة القمر، وحشتينا، إيه الغيبه دي يا فنانة، صباح السكر".

وخاضت عائشة بن أحمد دراما رمضان 2024 بمسلسل "بدون سابق إنذار" وجسدت خلاله دور "أمينة" زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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