"بوزن زائد".. إنجي وجدان تنشر صورا من أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

وشاركت "وجدان" الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بوزن زائد، مرتدية فستانا من اللون الأسود، ووضعت مكياج أنيق.

وانهالت عليها تعليقات من محبيها وجاءت كالتالي: "أنتي قمر، حلوة في كل حالاتك، بحبك أوي، زي القمر، بطوطة، جميلة كما قال الكتاب".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إنجي وجدان كانت بظهورها كضيفة شرف بمسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض بموسم دراما رمضان هذا العام.

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