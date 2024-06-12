نقابة الموسيقيين تنعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، السيناريست والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والذى رحل عن عالمنا أمس

وجاء في بيان النقابة: تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، قام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينات، ومن أبرز أعماله: فيلم "ليلة بكى فيها القمر"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "خلي بالك من جيرانك"، "إحنا بتوع الأوتوبيس"، "اقتل مراتي ولك تحياتي"