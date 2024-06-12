شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 9.. على يكتشف خطة منعه من الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت الدكتورة هدى- نادين خلال أحداث الحلقة التاسعة ، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " رسائل قصيرة"والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، لمنزل القبطان إبراهيم- كامل الباشا وابلغته بحبها له وأنها أخذت العيادة بالكامل ورفعت قضية خلع على زوجها عمر - نادر جودة بعد لعبته عليها فى زيادة الايجار ومحاوله فتح صالة جيم بجوارها للاستفادة.

وأثناء تصوير إعلان العيادة ونادى الوحدة، أبلغت دكتورة هدى على عن خطة صديقة عمرو الصيرفى- آدم الألفى لمنعه من الانتحار وأنه كان بيطلب منه الذهاب للدكتورة النفسية ولكن يرفض، واتجمع القبطان إبراهيم والدكتورة هدى و عمرو لمساعدته لتخطى أزمته وحالة الاكتئاب التى دخل فيها بعد وفاة والده، وقال له القبطان إبراهيم" يا على طول الوقت بتساعدنى ليه مكنتش بتقولى انك عاوز تنتحر ومهموم بتفاصيلى اكتر".

كما تحدثت شريفة - آية حلمى طليقة على معه وأنها تحاول التقرب منه مرة أخرى لمساعدته، وترك لها مفتاح الشقة للإطمئنان عليه.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.