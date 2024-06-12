شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز في مهبط طائرات من أجل Mission: Impossible 8 والان مع تفاصيل الخبر

التقط المصورين صورا للنجم العالمي توم كروز في مهبط طائرات الهليكوبتر في لندن في باترسي لمواصلة تصوير فيلم Mission: Impossible 8.

وبدي صاحب شخصية إيثان هانت (61 عاما) أنيقا وهو يرتدي نظارة شمسية سوداء بينما كان يحاول حماية شعره من الرياح في مهبط طائرات الهليكوبتر الوحيد المرخص في لندن.

ظل توم مرتديًا قبعة صغيرة سوداء، كما ارتدي بنطال جينز أزرق داكن ضيقًا.

شوهد توم آخر مرة وهو يصور في أبريل عندما أغلق الطرق في داونينج ستريت، وأشارت المشاهد الدرامية إلى وجود مشكلة بالنسبة لعميل Impossible Missions Force، إيثان هانت، حيث شوهد الممثل وهو راكع على الطريق مستسلمًا.

تم تصوير مشاهد في المملكة المتحدة للجزء الثامن من سلسلة Mission Impossible في البداية بين مارس وديسمبر 2022.

تم استئناف الإنتاج بعد فترة وجيزة، ولكن تم تعليقه في يوليو بسبب إضرابات SAG-AFTRA لعام 2023.

تم استئناف التصوير في مارس 2024، لكنه توقف مرة أخرى في مايو، بسبب خلل في أداة الكاميرات ومنذ ذلك الحين تم إعادة تشغيله مرة أخرى.



