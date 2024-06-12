فن ومشاهير

توم كروز في مهبط طائرات من أجل Mission: Impossible 8

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الأربعاء، 12 يونيو 2024 02:41 م

التقط المصورين صورا للنجم العالمي توم كروز في مهبط طائرات الهليكوبتر في لندن في باترسي لمواصلة تصوير فيلم Mission: Impossible 8.

At the heliport on Tuesday, Tom warmly greeted a member of the Edmiston Battersea Heliport fire crew

Tom Cruise, 61, looked buff in a tight black top on Tuesday as he landed at London Heliport in Battersea to continue filming Mission Impossible 8

وبدي صاحب شخصية إيثان هانت (61 عاما) أنيقا وهو يرتدي نظارة شمسية سوداء بينما كان يحاول حماية شعره من الرياح في مهبط طائرات الهليكوبتر الوحيد المرخص في لندن.

IMF agent Ethan Hunt looked stylish in a black pair of sunglasses as he attempted to protect his hair from the winds at London's only licensed heliport

ظل توم مرتديًا قبعة صغيرة سوداء، كما ارتدي بنطال جينز أزرق داكن ضيقًا.

Tom kept warm in a black beanie, which he pulled down over his ears, and wore slim-fitting dark blue jeans

شوهد توم آخر مرة وهو يصور في أبريل عندما أغلق الطرق في داونينج ستريت، وأشارت المشاهد الدرامية إلى وجود مشكلة بالنسبة لعميل Impossible Missions Force، إيثان هانت، حيث شوهد الممثل وهو راكع على الطريق مستسلمًا.

Production restarted soon after, but was suspended in July due to the 2023 SAG-AFTRA strikes which lasted four months

تم تصوير مشاهد في المملكة المتحدة للجزء الثامن من سلسلة Mission Impossible في البداية بين مارس وديسمبر 2022.

تم استئناف الإنتاج بعد فترة وجيزة، ولكن تم تعليقه في يوليو بسبب إضرابات SAG-AFTRA لعام 2023.

تم استئناف التصوير في مارس 2024، لكنه توقف مرة أخرى في مايو، بسبب خلل في أداة الكاميرات ومنذ ذلك الحين تم إعادة تشغيله مرة أخرى.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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