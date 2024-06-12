شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يحيي حفلاً غنائيًا ضخما ضمن ليالي مصر بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما ضمن حفلات ليالي مصر، وذلك يوم 28 يونيو الجاري في استاد الدفاع الجوي فى القاهرة الجديدة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يحبها جمهوره، إلى جانب إتاحة تذاكر الحفل عبر منصة "تذكرتي" الإلكترونية.

يذكر أن النجم محمد حماقي، كان له ظهورا مميزا مؤخرا خلال حفل زفاف عبد الرحمن نجل محمد فؤاد داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتألق بعدد كبير من أغانيه مثل "نفسي أبقى جنبه"، "أجمل يوم، زيها مين، لا ملامة، أدرينالين، أحلى حاجة فيكي"، وسط تفاعل الحضور.

كما شارك مؤخرا في حفل افتتاح البطولة العربية للفروسية التي أقيمت بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وقدم حماقى وقتها أغنية "ولا أى كلام".



حماقي

"ليالي مصر" هو مشروع أطلقته شركتي "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال الأعياد برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.