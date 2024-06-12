كيت ميدلتون الى أميركا للعلاج من السرطان… قصر كنسينغتون يوضح

أعلنت كيت ميدلتون منذ أشهر أنها تعاني من مرض السرطان وابتعدت منذ ذلك الحين عن الأجندة الرسمية لقصر كنسينغتون. لم يتم الكشف إلا عن القليل من الأخبار من العائلة المالكة البريطانية حول أميرة ويلز، لذا فإن معظم المعلومات جاءت من تسريبات أو إشاعات، والتي تمّ الآن توضيح إحداها.

وفي الأيام الأخيرة، بدأت التقارير تتزايد حول سفر كيت ميدلتون إلى هيوستن- تكساس (الولايات المتحدة) لمواصلة علاجها هناك واستكشاف طرق أخرى لتحسين صحتها. لكن بحسب مجلة “ليكتوراس”، نفى قصر كنسينغتون هذه الحقائق، فكل شيء يشير إلى أن زوجة الأمير وليام لا تزال في لندن.

على الرغم من ذلك، فإن كل شيء آخر يتعلق بكيت ميدلتون يُعد لغزًا ولم يتم الكشف رسميًا حتى عن نوع السرطان الذي تعاني منه أو ما هو تطوره أو متى من المتوقع أن تتمكن من استئناف جدول أعمالها. وهذا هو السبب وراء ظهور الإشاعات والتكهنات التي نفاها اشخاص مقرّبين من الأميرة.

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ومهما كان الأمر، فالحقيقة هي أن كيت ميدلتون لم تظهر في عمل رسمي في الأشهر الأخيرة. وقيل في البداية إنها خضعت لعملية جراحية طارئة في البطن، لتعود وتقوم بتوضيح حقيقة حالتها الصحية في فيديو أخبرت فيه العالم أنها تعاني من مرض السرطان.