افتتاح 6 عروض جديدة في العيد بالقومي والكوميدي والعرائس والقومي للطفل والشباب والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الخطة الجديدة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، يقدم البيت 6 عروض مسرحية جديدة لجمهوره على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية

العروض هي: "مش روميو وجولييت" من ثاني أيام العيد، "العيال فهمت" من ثالث أيام العيد، "مرايا إلكترا" من ثالث أيام العيد، "ذات والرداء الأحمر" ثاني أيام العيد، "الحلم حلاوة" من ثاني أيام العيد، "مغامرة في المدينة الأسطورية" من ثاني أيام العيد

وتفتتح فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، العرض الجديد "مش روميو وجولييت"، العرض مستوحى من نص "روميو وجولييت" لوليام شكسبير، بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، وينطلق في التاسعة مساء ابتداء من ثاني أيام العيد على المسرح القومي

كما تفتتح فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، عرض "العيال فهمت"، العرض مأخوذ عن الفيلم الغنائي صوت الموسيقى، من إخراج شادي سرور، من انتاج المسرح الكوميدي، وتعرض على مسرح ميامي في الثامنة والنصف ابتداء من ثالث أيام العيد

أما فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني، فتفتتح عرض "مرايا إلكترا" من تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، من إنتاج مسرح الشباب وتعرض على المسرح العائم في الثامنة والنصف بدءاً من ثالث أيام العيد

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، عرض "ذات والرداء الأحمر"، تأليف وأشعار وليد كمال، ومن إخراج نادية الشويخ، وتعرض ابتداء من ثاني أيام العيد في الساعة الثامنة مساء.

وتفتتح فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومي، عرض "الحلم حلاوة" من تأليف ياسر أبو العينين، ومن إخراج مي مهاب ويقدم العرض على مسرح متروبول، وينطلق من ثاني أيام العيد فى الساعة السابعة والنصف مساء

وتقدم فرقة الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي العرض المسرحي للأطفال "مغامرة في المدينة الأسطورية"، من إنتاج فرقة الإسكندرية وتعرض على مسرح ليسيه الإسكندرية في الساعة الرابعة عصراً، وذلك ابتداء من ثاني أيام العيد.

ويبلغ إجمالي العروض التي يتم تقديمها خلال إجازة عيد الأضحى 11 عرضاً مسرحياً، من بينها 5 عروض مسرحية يتم إعادة عرضها، وتقدم فرقة المسرح الكوميدي أيضا عرض "يوم عاصم جدا" من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، وذلك في تمام التاسعة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني

أما فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، فتقدم عرضها المسرحي "النقطة العميا" النص مأخوذ عن رواية العطب للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة

وتعرض فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، العرض المسرحي "السمسمية" كتابة وإخراج سعيد سليمان، وذلك في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل

وتقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنان محمد متولي، عرض "كاندي كراش"، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولي، وذلك في تمام السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وفي الإسكندرية تعرض فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، عرض "حازم حاسم جدا" كتابة وليد يوسف، إخراج محمد مرسي وذلك على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء.