تعاون مع عمرو دياب في "طعامة".. عزيز الشافعي يكشف كواليس تكريمه في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الملحن عزيز الشافعي، تفاصيل تكريمه في جمعية المؤلفين والملحنين العالمية "ساسيم-SACEM"، و مقرها فرنسا.

عزيز الشافعي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "التكريم تم مع مجموعة من المؤلفين والملحنين من أنحاء العالم في حفل نظمته جمعية المؤلفين والملحنين "سيسم-SACEM"، بمقرها في فرنسا، منذ 10 أيام".

وتابع: "تسلمت من الجمعية شهادات تكريم ودبلومة ابداع متخصصة، اعتز بهم جدا من ها الكيان الابداعي الكبير".

الملحن عزيز الشافعي، وضع لحن أحدث أغاني النجم عمرو دياب "طعامة"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين.

الفنان عزيز الشافعي، تعاون مع النجم عمرو دياب، في أغاني " والله أبدا"، و"أنت الحظ"، و"سهران"، و"زي ما إنتي"، و"الضحكة دي"، و"يوم تلات"، و"طبل"، و"شكرا"، و"حلو التغيير" وغيرها.