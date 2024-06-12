حسين الجسمي يحيي حفلين غنائيين في دبي والكويت بمناسبة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلين غنائيين، يبدأها في "مهرجان ليلة عمر 2024" بدولة الكويت، يوم 18 يونيو الجاري في قاعة أرينا – الكويت، ضمن فعاليات صيف الكويت، ويشاركه الحفل الفنانة العراقية رحمة رياض، ومن تنظيم شركة ليلة عمر للإنتاج الفني.

وضمن فعاليات واحتفالات "العيد في دبي"، يحيي الجسمي مع الجمهور في الإمارات حفلاً ضخماً يوم 21 يونيو في قاعة "كوكاكولا أرينا دبي" من تنظيم celebrate dubai بالتعاون مع "مومنتس افانتس" لتنظيم الحفلات، وبمشاركة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

ومن المتوقع أن يحمل الحفلين في الكويت والإمارات شعار "كامل العدد" نظراً للإقبال الجماهيري على شراء التذاكر، والذي أعد الجسمي لهما برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من المفاجآت المتنوعة الجديدة الذي سيقدمها لأول مرة في الغناء الحي والمباشر أمام الجمهور، إلى جانب أغنيات أرشيفه الغنائي