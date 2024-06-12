تامر حبيب ينعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى السيناريست تامر حبيب المنتج فاروق صبري، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب "حبيب" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "وداعا يا أستاذ، يا من أضحك أجيالا وصنع كوميديا بطعم فاروق صبري، خالص التعازي لصديقي المنتج وليد فوزي والأسرة الكريمة".

وكان فاروق صبري قد تعرض لأزمة صحية الشهر الماضي، نقل على إثرها للمستشفى، ورحل عن عالمنا مساء أمس

فاروق صبري كتب السيناريو والحوار لعدد من الأعمال الناجحة، أبرزها: (الظالم والمظلوم، الزعيم، ليلة بكى فيها القمر، إحنا بتوع الأتوبيس، البعض يذهب للمأذون مرتين) وغيرها من الأعمال الناجحة

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