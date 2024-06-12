سوسن بدر تروج للحلقة الثالثة والرابعة من مسلسلها الوثائقي "أم الدنيا 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شوقت الفنانة سوسن بدر متابعيها لمسلسلها الوثائقي "أم الدنيا"، الذي يتم عرضه على منصة WATCH IT الرقمية والمقرر عرضهم غدًا الموافق يوم الخميس.

ونشرت سوسن صورًا من كواليس المسلسل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مين مستعد للحلقة الثالثة والرابعة من "أم الدنيا"، بكره الصبح على واتش ات".

تدور أحداث مسلسل أم الدنيا 2، عن أسرار وحكايات الحضارات التي تعاقبت على أرض مصر، وكشف المزيد من أسرار تاريخ مصر، عبر العصور المختلفة بدءًا من الحضارة الفرعونية وصولًا إلى العصر الحديث، وتسرد السلسلة في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم، مروراً بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا.

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