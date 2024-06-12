فن ومشاهير

عمرو الليثي وأشرف زكي في جنازة المنتج فاروق صبري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي عمرو الليثي، على حضور جنازة المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين

ورحل فاروق صبري عن عالمنا أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، ونعاه عدد من نجوم الفن

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، قام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينات، ومن أبرز أعماله: فيلم "ليلة بكى فيها القمر"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "خلي بالك من جيرانك"، "إحنا بتوع الأوتوبيس"، "اقتل مراتي ولك تحياتي"

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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