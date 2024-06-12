شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 9..القبطان إبراهيم وعلى يذهبان الفيوم للتزحلق على الرمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر على - أمير عيد مع القبطان إبراهيم - كامل الباشا إلى الفيوم خلال أحداث الحلقة التاسعة ، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " رسائل قصيرة"، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، لتنفيذ المتبقى من الانشطة التى كان يريد القبطان إبراهيم تنفيذها ومنها التزحلق على الرمال.

وأخذه على للتزحلق على الرمال فى الفيوم وكان فى قمة سعادته وسأله على سؤال ليرد عليه " مبسوط جدا"، ثم يحتفل إبرهيم بخطوبته على الدكتورة هدى - نادين و يسأل فين على لانه كان يتحدث مع شريفة طليقته على الموبايل، وتنتهى الحلقة بمفاجأة على لوصول سلمى ابنة القبطان إبراهيم من السفر بعد ما كانت ابلغتهم عدم عودتها من استراليا.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.