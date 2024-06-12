شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي ينعي فاروق صبري: تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم أحمد حلمي المنتج الكبير والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، مقدما العزاء لأسرته.

حيث نشر حلمي صورة تجمعه بالراحل عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "إنا لله وانا اليه راجعون، خالص العزاء لاخويا وصديقي وليد فاروق صبري في وفاة والده الكاتب والمنتج الكبير الاستاذ فاروق صبري .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اسرته واهله واحبابه واصدقائه الصبر والسلوان".



أحمد حلمي

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي".

كما نعت الشركةَ المتحدةَ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى وفاةَ الكاتبِ الكبيرِ السيناريست والمنتجِ الأستاذِ فاروقْ صبري رئيسُ غرفةِ صناعةِ السينما.