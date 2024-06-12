شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون توضح حقيقة تناولها عقارا مهدئا لسنوات بسبب مرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت المغنية العالمية سيلين ديون أول مقابلة تلفزيونية لها منذ تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022، حيث قامت بشرح تفاصيل الخسائر التي لحقت بحياتها في برنامج " Celine’s Story" الخاص الذي تبثه شبكة إن بي سي نيوز لمدة ساعة.

في المقابلة العاطفية، التي تم بثها مؤخرا، وستكون متاحة للبث على قناة Peacock، شرحت المغنية بالتفصيل الصعوبات التي واجهتها على مر السنين، منذ أن بدأت تعاني من الأعراض لأول مرة إلى كيفية التعامل مع وصفة طبية لعقار Valium، التى يمكن أن تكون قاتلة.

وتتذكر أنه تم وصف Valium لها للتعامل مع تشنجات العضلات وتيبسها قبل أن تتلقى تشخيص SPS في عام 2022، وقالت ديون، التي كانت تتناول Valium حتى تتمكن من الغناء، ببناء قدرة تحمل تدريجية وفي وقت ما كانت تتناول 90 ملليجرامًا في اليوم.

وأكدت ديون أنها كانت تتجاوز الجرعة القصوى الموصى بها وهي 40 ملليجرام، قائلة:"لم أكن أعلم بصراحة أنه يمكن أن يقتلني، تسعون مليجرامًا من Valium يمكن أن يقتلنى، يمكنك أن تتوقف عن التنفس، بالإضاف إلى أن جسدي اعتاد عليه عند سن 20 و30 و40، لأنه كان بمثابة استرخاء لجسدي بالكامل لمدة أسبوعين، أو لمدة شهر"

خلال المقابلة، أوضحت ديون أنها بدأت تعاني من مشاكل جسدية لأول مرة أثناء جولتها العالمية "Take Chances" عام 2008، ومع مرور الوقت، كانت تخفض من صوت الأغاني أثناء الحفلات، وعندما كانت تشعر بالأعراض أثناء الأداء، كانت تدير الميكروفون للجمهور ليغني بدلا منها، وصرحت قائلة:" أردت أن أكون شجاعة، ولم أرغب في أخذل أي شخص".

كما تابعت ديون موضحة بالتفصيل كيف أثرت التشنجات والتيبس التي تعاني منها على قدرتها على الحركة والغناء على مر السنين، وكيف تطور الأمر إلى درجة أنها كسرت أضلاعها من التشنجات الشديدة، حيث قالت وهي تشير إلى حلقها: "لقد بدأ الأمر هنا، ثم تجد صعوبة في المشي ثم تصبح أعمى لمدة ساعتين وتتساءل، ماذا حدث؟ هل فاتني شيء؟ هل حدث لي انخفاض في السكر أو شيء من هذا القبيل؟ تفكر في الأشياء البسيطة، ولا تفكر في أنك ستموت، ولكن في مرحلة ما، تضيق بك الأمور وتدخل في نفق، ويبدو الأمر وكأنها نوبات، ولكنها ليست نوبات ولكنك لا تتذكر كل شيء".