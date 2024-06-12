شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عيد الفطر تودع دور العرض..وطرح ولاد رزق 3 واللعب مع العيال وأهل الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تودع الأفلام المعروضة من موسم عيد الفطر الماضى دور العرض السينمائى الليلة، حيث ترفع ادارت السينمات كلا من فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعدما حقق 76 مليون جنيه من اخراج كريم السبكى، كما يتم رفع فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد من والذى حقق 59 مليون جنيه، كما يتم رفع فيلم ع الماشى بطولة على ربيع والذى حقق 13 مليون جنيه .

وتستقبل السينمات أفلام جديدة في موسم أفلام عيد الأضحى وتطرح 3 أفلام جديدة وهم كالتالى : ولاد رزق 3، بطولة النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، على صبحى، آسر ياسين، وآخرون، تأليف صلاح الجهينى، إخراج طارق العريان .

كما يتم طرح فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوى ومحمد ممدوح وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة .

وتستقبل دور العرض فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام، ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة بيومى فؤاد، أسماء جلال، مصطفى غريب، وأخرون، إخراج شريف عرفة .

كما سيتم طرح فيلم عصابة الماكس بطولة النجم أحمد فهمى وروبى في وقفة عيد الأضحى، ويشارك في العمل كلا من لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.