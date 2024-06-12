شكرا لقرائتكم خبر عن "الكنز المنسى" فيلم تسجيلى سياحى يناقش جمال محمية وادى الجمال بمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق طلبة قسم الاذاعة والتليفزيون المكون من 15 طالبا وطالبة فى تقديم فيلم تسجيلى بعنوان "الكنز المنسى" ويهدف إلى التركيز على جمال هذا البلد العريق من خلال عرض محمية وادى الجمال بمدينة مرسى علم، وذلك تحت إشراف الإعلامية جاسمين طه التى شاركت فى هذا العمل وقدمت الشكر للطلبة الذين سلطوا الضوء على هذا الكنز للمصريين وأيضًا الإذاعى طارق أبو السعود المعلق الصوتى للفيلم.

يركز الفيلم على الجانب السياحى وتشكلت لجنة تحكيم اختيار الأفلام الفائزة للطلبة كل من نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى، ولمياء محمود الإعلامية ورئيس شبكه صوت العرب السابقة، وصابر سليمان عسران أستاذ الإذاعة والتليفزيون -كلية الإعلام بجامعه القاهرة، ولمياء فهمي الإعلامية ومقدمة البرامج بقناة الحياة، وحسن عماد مكاوى أستاذ الإذاعة والتليفزيون عميد كليه الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة .



وتم حصول فريق عمل الكنز المنسى على الدرجة الأعلى بين 8 مشاريع فى شعبه الإعلام ويتكون فريق العمل من عبدالله خالد وحبيبة محمد وشهد مندور وبسنت شاذلى وشهد أباظة وأحمد أشرف وناردين مدحت وحنين أحمد وخلود أيمن وإسلام محمود وعبير مصطفى وسلمى خالد وشريف أيمن ومريم جمال وصافية عبد الحميد.

فريق فيلم الكنز المنسي