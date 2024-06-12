شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبي يطرح "استغنينا" بالتزامن مع موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح محمد الشرنوبي، أحدث أغنية جديدة لصيف 2024، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ونشر شرنوبى برومو الأغنية الجديدة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان "استغنينا"، معلنًا طرح الأغنية اليوم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وتصوير فوتوغرافى محمد خطاب، ومن إنتاج محمد جابر.

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي يستكمل نجاحاته مع المنتج محمد جابر والتى بدأها فى يناير 2024، بأغنيته الأولى "كان نفسي" كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، و "ماكفاية" كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبى وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى اسود، و "على بابك جيت" كلمات محمد يسرى، وألحان وتوزيع محمد الشرنوبى، و"إنتى الحياة" كلمات محمد يسرى، وألحان شرنوبى، وتوزيع موسيقى، إلهامى دهيمة، وأحمد حسام.